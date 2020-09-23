مصر.. السجن المشدد لمدة 10 سنوات لمسؤول سابق في الحكومة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رئيس حي مصر القديمة السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم أخر في نفس القضية.

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وجاء الحكم بعد اتهام المسؤول الذي لم يتم الكشف عن هويته، بتقاضي رشوة مليون جنيه من أصل مبلغ مليوني جنيه مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لأحد المقاولين.

وتضمنت التحقيقات أن الأجهزة الرقابية تلقت بلاغا من سيدة أعمال "مقاولة أعمال هدم" بمنطقة المنيل التابعة لحي مصر القديمة يفيد بأنها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم بشكل مباشر وعن طريق وسيط يطالبها فيه بدفع مبلغ رشوة 2 مليون جنيه مقابل تنازله عن مستخلصات مالية عليها قدرها 4 ملايين جنيه خاصة بتنفيذ أعمال الإزالات الخاصة بأحد العقارات.

وتوصلت التحقيقات إلى أنه تم الاتفاق بين المبلغة على مجاراة المتهم والاتفاق معه على إعطائه المبلغ المتفق عليه فتم إصدار إذن من النيابة بتسجيل المكالمات بينهما واتفقت معه على تسليمه نصف المبلغ وهو مليون جنيه.

وتبين أن المتهم اتفق مع مقاول هدم ليكون وسيط بينهما لاستلام المبلغ المالي وتمت عملية تسلم الأموال أسفل منزله بمدينة نصر في الوقت الذي قام فيه رجال هيئة الرقابة الإدارية بتصوير اللقاءات وتسجيل المكالمات ليتم ضبطه متلبسا بالصوت والصورة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية