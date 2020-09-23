الحرس الثوري يعلق على تصريحات ترامب بخصوص "اغتيال الرئيس السوري"

علق قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، على حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "تخطيطه" لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، واصفا إياه بأنه "يفتقر للعقل السياسي".

وقال سلامي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، "بشار الأسد رئيس سوريا القانوني، وتخطيط ترامب لاغتياله يعني أن الرئيس الأمريكي يفتقر للعقل السياسي والتدبير".

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وتابع سلامي قائلا: "حديث ترامب عن تخطيطه لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد يعني نهاية التأثير السياسي لقوة عالمية".

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد صرح في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، الأسبوع الماضي، أنه فكر في احتمال اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، لكن وزير الدفاع السابق للولايات المتحدة، جيمس ماتيس، أقنعه بعدم اللجوء إلى هذا الخيار.

ولفتت القناة عبر موقعها حينها إلى أن الرئيس الأمريكي كان يشير على الأرجح إلى المناقشات التي تم الحديث عنها سابقا حول الرد على هجوم كيميائي مفترض في سوريا عام 2017.

المصدر: RT