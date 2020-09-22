السعودية.. مقتل فتاة في ظروف غامضة والشرطة تصدر بيانا بعد تصريح لوالدة الضحية

أكدت الشرطة السعودية أنها تجري تحقيقا في مقتل شابة بمنطقة حائل، وهو حادث يكتنفه الغموض وأثار ضجة بين السعوديين بعد مطالبة والدتها السلطات بالتدخل ومعاقبة المذنبين.

وصرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، في بيان أصدره الثلاثاء، بأن "الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت يوم الأحد مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر وذلك بعد مباشرة بلاغ عن وجود فتاة بالعقد الثاني من العمر وعليها آثار دماء وإصابات وهي في حالة إغماء داخل منزل شعبي تعود ملكيته لأحد المتهمين".

وأضاف أنه تم انتقال الخبراء المختصين وعناصر الطب الشرعي إلى الموقع حيث تبين أن الفتاة متوفية مع الكشف عن ووجود دلائل تشير إلى "شبهة جنائية في الوفاة".

وأشار المتحدث باسم شرطة حائل إلى أنه تم إيقاف المتهمين "واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النسابة العامة".

شرطة منطقة حائل: إيقاف شخصين في شبهة جنائية على إثر وفاة فتاة بالمنطقة . pic.twitter.com/efuA2Fo1yu — الأمن العام (@security_gov) September 22, 2020

وقال ناشطون سعوديون عبر "تويتر" إن البيان يخص قضية مقتل الشابة، لطيفة محمد الدهمشي العنزي، التي ظهرت والدتها قبل يومين في مقطع فيديو تطالب فيه كبار قادة البلاد بالتدخل في جريمة خطف واغتصاب وقتل ابنتها، على حد وصفها.

مقتوله حايل (لطيفه محمد الدهمشي )التي اغتصبت وقتلت. غيله وقهر وبمكان لا تستطيع الاستغاثة باحد. هولاءالمجرمين. يقتلون (حدا. ) (حرابه )ان شاء الله ولا شفاعه بهم. ونحب ننقل للجميع ان الناطق ألرسمي بشرطه حايل. وضح مبدئيا. هذا البيان pic.twitter.com/6yjmul2Cnp — أورنس المجلاد (@kingdomarar) September 22, 2020

اذا هذي هي قضية العنزيه وتوهم يتكلمون بعد ما طلعت ترند لازم يفتح تحقيق فيهم كلهم — A (@Abdulaziz_10Az) September 22, 2020

وظهرت الأم في الفيديو الذي أثار تعاطفا واسعا لتتحدث عن ابنتها الوحيدة لطيفة وهي في الـ 19 من العمر وتعاني من مرض السرطان وتتعالج في المستشفى التخصصي بالرياض، وقد تعرضت للاختطاف والاغتصاب من عدة أشخاص، فيما سمت أحدهم قائلة إنه يدعى زياد الشمري.

لطيفة محمد الدهمشي العنزى؟؟؟؟؟؟؟

صقر الجزيرة القادم لن يخدلك ياام لطيفه ولن يرضى بهذا الظلم على طريق ابيه وجده الملك عبدالعزيز ال سعود رحمه الله pic.twitter.com/G1CtKIvKak — ((عااابر🏇 ااالطريق)) (@jzk85aai9iQeOY8) September 22, 2020

المصدر: RT + "تويتر"