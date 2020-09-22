سفير فلسطين لدى الجزائر: تحية إجلال وإكبار للجزائر على موقفها من القضية الفلسطينية

أكد سفير فلسطين في الجزائر أمين رمزي مقبول، أن موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن القضية الفلسطينية ليس "جديدا على تاريخ الجزائر ولم يكن مفاجئا".

وأضاف مقبول قائلا: "نعرف تماما أنه موقف ثابت وتاريخي مؤيد وداعم للشعب الفلسطيني".

جاء تصريح سفير فلسطين في حديث له اليوم الثلاثاء مع صحيفة "النهار" الجزائرية، بشان موجة تطبيع العلاقات، الأخيرة، بين دول عربية وتل أبيب، وجه من خلاله "تحية إجلال وإكبار للجزائر حكومة وشعبا".

وأضاف السفير الفلسطيني قائلا، إن "تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون (...) شكل منعطفا تاريخيا جد مهم، خاصة في هذه الفترة، مرحلة الهرولة نحو التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني، وأيضا الاعتراف بالقدس موحدة عاصمة للكيان".

واعتبر مقبول أن التوجه الحالي للتطبيع، أمر "في غاية الخطورة" و"شكل طعنة في ظهر القضية الفلسطينية وخيانة للقدس والأمة العربية والدين الإسلامي".

وأوضح السفير الفلسطيني أن موقف الجزائر من موجة التطبيع الأخيرة مواكب لموقفها المبدئي والتاريخي من القضية الفلسطينية، ويُعبر عن "مبادئ الثورة الجزائرية التحررية" وسوف "يكون له تأثير كبير في الساحة العربية والدولية".

وكان الرئيس الجزائر قد صرح قبل يومين بأن القضية الفلسطينية "قضية مقدسة" بالنسبة للشعب الجزائري، و"أم القضايا"، وأن الجزائر "لن تبارك" و"لن تشارك" في "الهرولة نحو التطبيع" على حد تعبيره.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية.