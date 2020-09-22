بارزاني وجيفري يبحثان الحوار بين الأطراف الكردية في سوريا

بحث رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، الحوار بين الأطراف الكردية في سوريا.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم بعد استقبال بارزاني لجيفري، أن "الجانبين بحثا آخر تطورات الأوضاع في سوريا ومهام التحالف الدولي ضد داعش ومكافحة أنشطة ومخاطر الإرهاب في سوريا والعراق، وأحوال الكرد وحوار الأطراف الكردية في سوريا لحل المشاكل وتوحيد الصف بينها".

وأضاف، أن "جيفري أكد خلال الاجتماع على استمرار أمريكا والتحالف الدولي في مساندة الكرد وشركائهم لمواجهة الإرهاب والقضاء النهائي على داعش في سوريا وإقليم كردستان والعراق، وتقديم كل المساعدات اللازمة للبيشمركة والقوات العراقية بهذا الغرض".

وعبر المبعوث الأمريكي، بحسب البيان، عن دعم الولايات المتحدة لحل الخلافات بين الأطراف الكردية في سوريا وللدور الإيجابي لنيجيرفان بارزاني وإقليم كردستان في الحوار بين تلك الأطراف والتقريب بينها وحثها على حل مشاكلها.

من جهته قدم رئيس إقليم كردستان شكره للولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد داعش، على الدعم والمساعدة المتواصلَين.

وأكد بارزاني أهمية وحاجة استمرار مهام التحالف الدولي بالنسبة لإقليم كردستان والعراق وشركائهما في المنطقة، حتى ضمان القضاء التام على "داعش".

المصدر: RT