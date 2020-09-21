مصر.. رئيس هيئة السد العالي يكشف قدرة البنية على مواجهة فيضان الهضبة الإثيوبية

قال رئيس هيئة السد العالي حسين جلال، إن السد العالي آمن تماما ويستقبل فيضان النيل القادم من الهضبة الإثيوبية في بحيرة ناصر.

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وأضاف جلال، لصحيفة "الوطن" المصرية، أنه يتم التعامل مع فيضان النيل بكل احترافية بما يحافظ على المياه وتصريف المطلوب للوفاء بأغراض الزراعة والاستخدام المنزلي وفي أنشطة الصناعة.

وأكد أن الاستعدادات للفيضان تبدأ مبكرا، ومع بداية شهر مايو، حيث تنفذ الهيئة كل أعمال الصيانة اللازمة لمنشآت السد العالي، والتي تشمل محطة الكهرباء ومفيض توشكى والطوارئ، فضلا عن منشآت خزان أسوان.

وكشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري عن تنفيذ عملية الفتح والتجهيز لقفل السد الترابي بفم قناة مفيض توشكى، بتكلفة إجمالية 9.8 مليون جنيه، وقيمة المنفذ خلال العام الماضي بلغت 5.00 ملايين جنيه وبنسبة قدرها 50%، وذلك بهدف تصريف المياه الزائدة من بحيرة ناصر إلى قناة مفيض توشكى ومنها إلى منخفضات توشكى لضمان عدم ارتفاع منسوب المياه ببحيرة ناصر عن 182.00 مترا وللحفاظ على أمان وسلامة السد العالي.

وكانت محافظة البحيرة أعلنت، أمس الأحد، استعدادها لمواجهة فيضان محتمل لنهر النيل، ربما يتسبب في غرق أراضي طرح النهر الموجودة بالمدن الواقعة على فرع رشيد، وحذرت المعتدين على أراضي الدولة، من احتمالات غمر المياه لمنازلهم وحظائر الماشية ومخازن المحاصيل وأقفاص المزارع السمكية، ووجهت بسرعة إخلاء كافة المنشآت المخالفة المقامة على طرح النهر في 6 مدن ومراكز بالمحافظة.

المصدر: الوطن