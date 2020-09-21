الجيش المصري يبحث استراتيجية لتأمن مصالح مصر في شرق المتوسط بقيادة وزير الدفاع (صور)

ناقش وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي الاستراتيجية المقترحة لتأمين أبرز المصالح المصرية لحماية الأمن القومي المصري في شرق المتوسط.

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا... Опубликовано ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ Понедельник, 21 сентября 2020 г.

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وقال اللواء أركان حرب طارق هلال مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا إن هذا البحث يأتي في ظل تسارع المتغيرات الإقليمية في المنطقة، مؤكدا على الدور الرئيسي الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في مجابهة العداء والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري.

وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لاستراتيجية التحرك لتأمين المصالح المصرية فى منطقة شرق المتوسط.

ويشتعل الصراع بين مصر وقبرص واليونان من جهة، وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية "بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر في المتوسط"، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز هناك.

وتنفذ تركيا منذ مايو 2019، أعمال تنقيب عن الغاز بـ"أذن" من جمهورية شمال قبرص التركية (غير معترف بها دوليا)، في مياه بشرق المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

المصدر: RT