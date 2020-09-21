كورونا.. صحة غزة تعلن استلام 20 ألف مسحة مخبرية من منظمة الصحة العالمية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن السلطات الصحية في القطاع استلمت من منظمة الصحة العالمية نحو 20 ألف مسحة مخبرية للكشف عن فيروس كورونا.

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وأضاف خلال حديثه للصحفيين اليوم الاثنين: "نحتاج إلى المزيد من المسحات المخبرية نتيجة تفشي الفيروس في القطاع"، لافتا إلى أن: "المسحات المخبرية التي وصلت من منظمة الصحة العالمية تكفي فقط لعدة أيام".

وحذر من أن "هناك مخاوف مستمرة من تفشي الفيروسات في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، وهي فترة حساسة وحرجة".

ودعا القدرة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة للمساهمة في انخفاض في معدلات الإصابة.

المصدر: RT