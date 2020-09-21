مصر.. والد المقاول محمد علي يوجه رسالة إلى نجله بعد فشل تظاهرات 20 سبتمبر

هاجم علي عبد الخالق، نجله "المقاول الهارب" محمد علي، قائلا إنه "ابن عاق"، وأنه "رفض الاستجابة لكل النصائح التي قدمها له".

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ووصف عبد الخالق نجله بـ"الشخص الفاشل" بعد "فشل دعوته الجديدة للتظاهر ونشر الفوضى والعنف يوم 20 سبتمبر في مصر"، والتي لم تلق أي استجابة بين المصريين على غرار الدعوات التحريضية السابقة على مدار عامين.

وقال عبد الخالق في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية: "ابني ولد عاق وفاشل ومريض شهرة، وكل اللي بيعمله ده علشان مرضه بالشهرة والنجومية، حتى لو على حساب أهله وبلده، ومحمد لا يفقه شيء في السياسة، ولا عمره كان بيفهم سياسة ولا مهتم بقضايا الشأن العام، لكن بيتم تحريكه من الخارج من جانب التنظيم الدولي للإخوان، وهو فرحان بالشو والشهرة".

وأشار عبد الخالق إلى المكالمة الهاتفية التي جمعته بنجله بعد هربه إلى الخارج وترويج فيديوهات تحريضية ضد الدولة، قائلا: "قلت له يا ابني عيب اللي بتعمله، أنت ماشي في سكة سوداء وأخرتها وحش وأنت لا فاهم حاجة وبيتم تحريكك واستخدامك، وطلبت منه يعتذر نهائيا، وسكت وماردش وبعدها قال إنه هيضربني بالجزمة وعملي بلوك".

وتابع: "فيه ابن يقول لأبوه هضربك بالجزمة إلا إذا كان ابن عاق.. أنا اللي بوعدك يا محمد إني هضربك بالجزمة أول ما تيجي مصر، لأنه هترجع هترجع، بس هتبقى نهايتك سوداء وهضربك أمام الكاميرات لأنك محتاج تتربى من جديد".

وأوضح أن "نجله الهارب استولى على أموال العائلة" قبل سفره خارج مصر، قائلاً: "كان مخطط للي بيعمله، لأنه قبل ما يسافر خد فلوس أخوه اللي مات، وسرق فلوسي كلها، وباع أملاك كتيرة".

وتابع والد "المقاول الهارب" مخاطبا نجله: "إزاي عندك وش تتكلم عن البلد وأحوالها وأنت سارق مال اليتامى ولاد أخوك، وسارق مال أبوك".

المصدر: الوطن