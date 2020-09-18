دعوة في مصر لمطالبة إسبانيا بتسليم المقاول محمد علي إلى السلطات المصرية

دعا عضو مجلس النواب المصري، جون طلعت، إلى تدشين حملة شعبية لمطالبة السلطات الإسبانية بإلقاء القبض على المقاول المصري الهارب، محمد علي، وتسليمه للسلطات المصرية في أقرب وقت.

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وقال جون، في بيان أصدره، اليوم الجمعة: "الهارب محمد علي، اتخذ من مقر إقامته في إسبانيا ملجأ آمنا للهجوم على مؤسسات الدولة المصرية، وبث الأكاذيب والشائعات والدعوة لتظاهرات وهمية بغرض إسقاط الدولة المصرية، وهو أمر غير مقبول في العلاقات بين الدول المختلفة"، لافتا إلى أن "مصر تتبع سياسات نظيفة لا تقبل بأن تتحول هي إلى مقر للهجوم على أي دولة أخرى".

وأوضح جون، أن المقاول المصري الهارب مدان بأحكام جنائية في مصر بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي، وأن "تسليمه إلى مصر هو من أعمال العدالة، ولا علاقة للأمر بحرية الرأي والتعبير".

وأضاف جون: "الأمر يحتاج إلى ضغط شعبي يظهر حجم غضب الشعب المصري مما يحدث ومن الهجوم المستمر على مؤسسات الدولة ومن هذه الرغبة المحمومة في إسقاط مصر".

وأكد جون، أن "هناك أشكالا متعددة لإظهار ما في صدور المصريين تجاه هذا المرتزق الذي تتخذه جماعة الإخوان واجهة لتنفيذ أغراضها ومحاولة إرباك المشهد في مصر".

المصدر: وسائل إعلام مصرية