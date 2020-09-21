بأمر الكاظمي.. قوة كبيرة مسنودة بطيران الجيش لتحرير ناشط مختطف 

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي كلف جهاز مكافحة الإرهاب وطيران الجيش بتحرير ناشط مختطف في جنوب البلاد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه قيادة العمليات المشتركة بإجراء فوري للبحث عن الناشط المدني، سجاد العراقي، الذي اختطف في مدينة الناصرية" بجنوب البلاد.

وأضافت: "تم تكليف قوة مِن جهاز مكافحة الأرهاب للتوجه الى محافظة ذي قار(مركزها الناصرية) مسنودة بطيران الجيش للبحث عن المخطوف وتحريره وانفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم للعدالة".

يذكر أن الناشط سجاد العراقي كان قد أختطف قبل يومين عند إحدى مداخل محافظة ذي قار.

المصدر: RT