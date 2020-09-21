الأردن.. الحكم بالسجن 9 سنوات وغرامة بالملايين لزوج عمة الملك

أصدرت محكمة أردنية حكما على وليد الكردي، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الفوسفات، وزوج عمة الملك الأميرة بسمة، بالسجن 9 سنوات وبغرامة أكثر من 9 ملايين دينار بحسب وسائل إعلام محلية.

وتناقلت الكثير من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خبر الحكم الذي يأتي بعد أقل من أسبوع على صدور قرار سابق بسجنه 3 سنوات وتغريمه 7 ملايين دينار، بجرم جنحة إهدار مال الشركات المساهمة العامة.

وذكرت صحيفة الرأي الحكومية أن "محكمة الجنايات الصغرى حكمت على المتهم وليد الكردي بالسجن تسع سنوات وإلزامه بدفع 9 ملايين و177 ألف دينار (نحو 13 مليون دولار) والرسوم البالغة 15 ألف دينار، بعد إدانته في قضية تتعلق بعقود الصيانة التي أبرمتها الفوسفات مع شركات للصيانة".

وتأتي محاكمة الكردي هذه للمرة الثانية خلال أيام بعد محاكمته بقضية شراء الأسهم والحصص من شركة الابيض للتنجيم، إذ كان فارق سعر الشراء أكبر مما قدره الخبراء، لينال حكما بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه بإعادة سبعة ملايين دينار.

وذكرت المصادر أن الكردي قام بصفته رئيس مجلس الإدارة والمفوض بالتوقيع عن شركة الفوسفات على اتفاقيات وملاحق لها مع (شركة مناجم لصيانة الآليات)، حيث تبين أنه تم توقيع هذه الاتفاقيات وملاحقها خلافا للإجراءات القانونية، وأنه جرى تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الأشغال لشركة الفوسفات، وأن الاتفاقيات التي تم توقيعها مخالفة للإجراءات، وقد تجاوز الصلاحيات فيها.

ويحاكم الكردي (زوج الأميرة بسمة بنت طلال)، الذي وبحسب وسائل إعلام أنه مقيم خارج الأردن، بتهم إهدار مال شركات مساهمة عامة واستثمار الوظيفة، خلال ترؤسه مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، في القضية التي شغلت الرأي العام الأردني على مدى السنوات الماضية وعرفت باسم "قضية الفوسفات".

تجريم وليد الكردي للمرة الثانية بالسجن تسع سنوات وتغريم تسعة ملايين دينار و١٧٧ الف لاتفاقه مع شركة خاصة للصيانة بدون ادراج عطاء علمان ان الصيانة كان يقوم بها فننييي شركة الفوسفات pic.twitter.com/NfizR70t1T — الصحفي خالد الخواجا العجارمة (@T3wr7MTZlU1YNnn) September 21, 2020

حكم جديد بالسجن والغرامة ضد وليد الكردي #الأردن_اليومhttps://t.co/7Dz5Ct4Cd7 — قناة الأردن اليوم (@Alordonalyoom) September 21, 2020

جرمت الهيئة المتخصصة بقضايا الفساد في محكمة الجنايات الصغرى الاسبوع الماضي المتهم وليد الكردي بالسجن تسع سنوات واجبة التنفيذ بحقه والزامه بدفع 9 ملايين و192 الف دينار والرسوم بعد ان حوكم بالسجن ثلاث سنوات واعادة سبعة ملايين دينار. — اخبار الاردن (@Jordan_news2020) September 21, 2020

المصدر:الرأي، وسائل إعلام أردنية