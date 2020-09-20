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"حماس" تثمن موقف الرئيس الجزائري الرافض للتطبيع

أخبار العالم العربي

Reuters Suhaib Salem
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رحبت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد بموقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرافض لتطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل.

وذكر المتحدث باسم "حماس"، سامي أبو زهري، عبر حسابه في تويتر" اليوم الأحد، أن الحركة تثمن تصريحات تبون حول رفضه القاطع للتطبيع وتمسكه بدعم القضية الفلسطينية.

ووصف المتحدث كلام تبون بأنه "تعبير عن أصالة الموقف الجزائري تجاه قضية فلسطين".

وأعلن تبون في وقت سابق من اليوم أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال "مقدسة" بالنسبة للجزائريين، مؤكدا أن بلاده لن تشارك ولن تبارك ما أسماه بـ"الهرولة إلى التطبيع".

المصدر: RT

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