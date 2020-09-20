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الرئيس الجزائري: لن نشارك ولن نبارك "الهرولة إلى التطبيع" (فيديو)

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري: لن نشارك ولن نبارك
Reuters
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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن القضية الفلسطينية "مقدسة" بالنسبة للجزائريين، مؤكدا أن بلاده لن تشارك ولن تبارك ما أسماه بـ "الهرولة إلى التطبيع".

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وقال الرئيس الجزائري اليوم الأحد خلال لقاء جمعه ببعض ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية: "لاحظنا نوعا من الهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني مؤخرا"، مضيفا أنه "لا يوجد حل للقضية الفلسطينية إلا بالدولة الفلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفي حالة ما إذا تم إعلان قيام الدولة الفلسطينية سيتم حل مشكلة الشرق الأوسط".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية
 

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