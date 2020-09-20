وسائل إعلام: رئيس المجلس الأعلى للدولة يعلن رفضه للاتفاق النفطي مع حفتر ويطالب السراج بفتح تحقيق

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري عن رفضه للاتفاق بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط في البلاد الذي تم التوصل إليه مع قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر.

وأفادت تقارير صحفية بأن المشري طالب اليوم الأحد رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، بفتح تحقيق مع نائبه أحمد معيتيق الذي شارك في التفاوض على الاتفاق وأي جهة أخرى لديها علاقة مع الصفقة المبرمة.

يتبع..