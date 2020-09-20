قطر: موقفنا الثابت إزاء القضية الفلسطينية ينص على ضرورة إنهاء الاحتلال

أعربت دولة قطر اليوم الأحد عن التزامها الثابت بالموقف القاضي بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية القطرية في بيان لها "ثبوت موقفها إزاء القضية الفلسطينية الذي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ضمن إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مع منح كافة اللاجئين الفلسطينيين حق العودة".

وأشارت الخارجية القطرية إلى أنها ترى في ذلك "الحل الجذري والمستدام لهذا الصراع الذي دام لأكثر من 70 عاما"، معربة عن أسفها إزاء "بعض الحملات الإعلامية المضللة التي تحاول خلط القضايا وتشويه صورة دولة قطر على حساب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الصراع".

واختتم البيان بالتأكيد أن الدوحة "لن تألو جهدا في تقديم ما تستطيعه من الدعم للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وحتى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة".

المصدر: RT