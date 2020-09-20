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رئيس مصلحة الري المصرية: فيضان هذا العام مبشر جدا

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رئيس مصلحة الري المصرية: فيضان هذا العام مبشر جدا
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السد العالي
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قال رئيس مصلحة الري المصرية المهندس، عبد اللطيف خالد، إن السنة المائية تبدأ من نهاية يوليو وبداية أغسطس من كل عام، كاشفا أن فيضان هذا العام "مبشر جدا".

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وأضاف في حوار تلفزيوني أن الفيضان يختلف من عام لآخر، فقد يكون منخفضا أو متوسطا أو شديد الخطورة.

وأشار خالد إلى أن اللجنة العليا لإيراد النهر تنعقد قبل موعد الفيضان بشهر لمتابعة المياه التي تصل السد العالي.

وتحدث عن أهمية السد العالي، واصفا إياه بأنه "حامي مصر"، وقال: "من دونه كانت مصر تعرضت للفيضان، حيث يتم صرف المياه اللازمة خلف السد لغسيل النهر والتخلص من الأمونيا والتلوث".

وفيما يتعلق بمميزات المشروع القومي لـ "تبطين الترع"، أكد أن مميزات التبطين هو عدالة التوزيع، وتوفير تكاليف الصيانة التي تصل إلى مليار جنيه مصري سنويا، فضلا عن توفير فاقد المياه.

المصدر: الأهرام

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