المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة
Reuters Esam Omran Al-Fetori
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم السبت عن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة، في ظل إحراز تقدم ملموس في ملف استئناف إنتاج البترول في البلاد.
تعلن المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني النفطية الآمنة تشدد المؤسسة الوطنية للنفط على...Posted by المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation on Saturday, September 19, 2020
يتبع..