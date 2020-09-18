ليبيا.. القبض على مجموعة مسلحة تختطف المواطنين في طبرق
218tv.net
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نفذت شعبة الاستطلاع في منطقة طبرق عملية نوعية بعد توافر معلومات عن قيام مجموعة من المجرمين باحتجاز المواطنين من أجل طلب الفدية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقواذف.
واندلعت اشتباكات بين الكتيبة والمجموعة المسلحة التي حاولت الفرار، ولكن قوات الجيش تمكنت من القبض على المسلحين وتم تسليمهم إلى منطقة طبرق العسكرية.
وتعد مدينة طبرق أكبر مدينة ليبية محاذية للحدود المصرية، وتشهد المناطق الواقعة جنوب المدينة عمليات اختطاف لبعض صيادي الطيور الجارحة وقاصدي المناطق الصحراوية بغرض التنزه، من قبل بعض العصابات الإجرامية الخارجة عن القانون بهدف ابتزاز ذويهم بغية الحصول على الفدية.
ناصر حاتم
المصدر: RT