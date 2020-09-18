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روسيا تعلق على اعتراف ترامب بتفكيره في اغتيال الأسد

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روسيا تعلق على اعتراف ترامب بتفكيره في اغتيال الأسد
Sputnik Нэнси Сисель
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا.
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اعتبرت روسيا أن الاعتراف العلني للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه فكر في اغتيال الرئيس السوري، بشار الأسد، يؤكد سعي الولايات المتحدة لتغيير النظام الحاكم في سوريا.

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وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "العقوبات غير الشرعية أحادية الجانب، التي يتم استخدامها كأداة عقاب جماعي وتهدف إلى إشعال سخط اجتماعي، تعرقل بذاتها جهود هؤلاء الذين يريدون السلام في سوريا".

وتابع نيبينزيا: "سمعنا مؤخرا عن خطط لاغتيال رئيس دولة ذات سيادة، الرئيس بشار الأسد. ما هذه إن لم تكن سياسة تغيير النظام".

ودعا المندوب الروسي الأطراف، التي تبدي عدم احترامها للقانون الدولي، إلى التخلي عن مثل هذه الممارسات.

وقال الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، الثلاثاء الماضي، إنه فكر في احتمال اغتيال الأسد لكن وزير الدفاع السابق للولايات المتحدة، جيمس ماتيس، أقنعه بعدم اللجوء إلى هذا الخيار.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات

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