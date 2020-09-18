بيدرسن: خلافات ملموسة بين أعضاء اللجنة الدستورية السورية حول جدول أعمال اجتماعها المقبل

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، استمرار الخلافات بين أعضاء اللجنة الدستورية السورية حول جدول أعمال الجولة المقبلة لاجتماعاتها، وذكر أنه يخطط لعقدها في أكتوبر.

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وأشار بيدرسن، خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى أن الاجتماع الأخيرة حتى الآن للجنة الدستورية انعقد في أواسط أغسطس الماضي، وقال: "هناك خلافات ملموسة بين الأطراف، على الرغم من أن المناقشات حملت طابعا عاما بما فيه الكفاية".

وأضاف المبعوث الأممي الخاص: "لم يتمكن الرؤساء المشتركون، خلافا لما كنت آمل فيه، من الاتفاق على جدول أعمال الاجتماع المقبل".

وتابع: "المناقشات حول مقترح توافقي مستمرة. يجب أن ننجز عملية تنسيق جدول الأعمال دون أي مماطلة إذا نخطط لعقد الاجتماع المقبل في أوائل أكتوبر، الأمر الذي آمل فيه".

واختتمت الجولة الثالثة من مباحثات اللجنة الدستورية السورية، يوم 29 أغسطس الماضي، في جنيف بعد عدة جلسات نقاش استمرت 3 أيام متتالية دون تحقيق نتائج لافتة، إلا أن المبعوث الأممي قال في حينه إنه تم الوصول إلى "بعض التقدم".

المصدر: وكالات