مصر تنشئ 5 سدود جديدة

أعلنت رئيسة مدينة سفاجا في مصر، هدى المغربي، أنه تم إنشاء 5 سدود في المدينة، ويجرى إنشاء بحيرة وحاجز خلفها على أودية مدينة سفاجا، للحماية من السيول.

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وأكدت رئيسة مدينة سفاجا أنه تم الاطمئنان على حالة السدود وتبين أن جميع المنشآت حالتها ممتازة ولا يوجد أى معوقات او مخالفات تعوق حركة المياه، وأنها جاهزة لاستقبال موسم السيول.

ولفتت رئيسة مدينة سفاجا إلى إن إدارة الأزمات تتعامل مع غرفة عمليات المحافظة وتطالع أخر الأنباء لحظة بلحظة، ويتم من خلالها التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية، ونقل أي حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التي تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد تابع منذ يومين جاهزية إجراءات مواجهة السيول وارتفاع مناسيب المياه في أعالي نهر النيل هذا العام جراء غزارة هطول الأمطار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية