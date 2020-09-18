وتيرة تفشي كورونا في السعودية تواصل التراجع والحالات الجديدة تحت الـ600 لليوم الثاني

لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية في السعودية أقل من 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أي أدنى حصيلة منذ منتصف أبريل.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 576 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 593 إصابة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 15 أبريل الماضي عندما تم تسجيل 518 إصابة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (576) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (31) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1145) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (308,352) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/lzMzkwMCMZ — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 18, 2020

وسجلت السلطات الصحية السعودية خلال اليوم الأخير 31 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقابل 30 وفاة أمس.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 328720 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 4430 حالة وفاة، و15938 حالة نشطة، منها 1189 مريضا في حالة خطرة.

وتماثل 1145 مريضا للشفاء من العدوى في البلاد منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 308352 شخصا.

المصدر: RT