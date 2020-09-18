وزير الخارجية العراقي: الكاظمي يزور فرنسا الشهر المقبل

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سيزور فرنسا الشهر المقبل.

والتقى حسين، بحسب بيان للخارجية العراقية، نظيره الفرنسي، جان إيف لدوريان، في باريس وبحثا تطورات الوضعين السياسي والأمني في العراق، و"أهمية استمرار التنسيق سواء في الإطار الثنائي أو ضمن التحالف الدولي لمُحاربة تنظيم داعش الإرهابي".

كما بحثا المشاريع الاقتصادية التي يُمكِن الاستثمار بها في العراق، وكذلك إكمال التحضيرات لزيارة رئيس الوزراء العراقي إلى باريس الشهر المقبل.

من جانبه أكد لودريان استعداد بلاده الكامل "لدعم العراق، وتعزيز مكانته في المجتمَع الدولي والإقليمي".

وقال وزير خارجية فرنسا بحسب البيان، إن "بلاده ستوظف دورها الدولي لدعم السيادة العراقية عبر نشاطات دبلوماسية تصب في هذا الإطار".

المصدر: RT