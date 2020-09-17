السفير الألماني في ليبيا: قرار السراج التنحي يستحق الاحترام

اعتبر السفير الألماني لدى طرابلس الليبية، أوليفر أوفتشا، أن قرار رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بالتنحي من منصبه نهاية الشهر المقبل، أمر "يستحق الاحترام".

وقال أوفتشا عبر تغريدة في موقع "تويتر" اليوم الخميس، إن "قرار الرئيس السراج يستحق الاحترام، نظرا لأن انتقال السلطة يمثل تحديًا لأي بلد".

قرار الرئيس السراج يستحق الإحترام ، نظرًا لأن إنتقال السلطة يمثل تحديًا لأي بلد، فإننا ندعوا كافة الأطراف المعنية إلى ضمان أن يكون ذلك شرعيًا وسلميًا. حيث تقدم مقترحات محادثات مونترو بقيادة 🇺🇳 وملكية 🇱🇾 في إطار برلين طريقة شاملة. — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) September 17, 2020

وأضاف: "إننا ندعو كافة الأطراف المعنية إلى ضمان أن يكون ذلك شرعيا وسلميا"، مؤكدا أن محادثات مونترو برعاية الأمم المتحدة وقيادة ليبية في إطار مفاوضات برلين قدمت طريقة شاملة لذلك.

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وأعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مساء أمس الأربعاء، "رغبته الصادقة" بتسليم مهام منصبه إلى سلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل.

ودعا السراج "لجنة الحوار" وهي الجهة المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى "الاضطلاع بمسؤوليتها" في الإسراع بتشكيل هذه السلطة لضمان الانتقال "السلمي والسلس" للسلطة.

المصدر: RT