شرطة دبي تلقي القبض على زعيم عصابة دولية

تمكنت شرطة دبي، من إلقاء القبض على دينيس ماتوشي، أحد زعماء عصابة "كومبانيا بيلو"، الضالعة في جرائم اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ عمليات تهريب بين أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وألقت شرطة دبي القبض على زعيم العصابة المطلوب لدى السلطات الإيطالية بتهمة " التواطؤ الإجرامي وتزعم عصابة اتجار بالمواد المخدرة على مستوىٍ دولي"، في عملية دولية مشتركة ومتزامنة مع 10 دول حملت اسم عملية لوس بلانكوس (los blancos)، وساهمت في الإطاحة بـ 20 مطلوباً من زعماء العصابة أول أمس الثلاثاء في ساعة صفر واحدة، وذلك بعد صدور النشرة الحمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" لضبط كافة زعماء العصابة ومنهم زعيم العصابة المتواجد في دبي، ألباني الجنسية.

وتقدمت السلطات الأمنية الإيطالية بالشكر إلى دولة الإمارات ووزارة الداخلية ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي على سرعة إلقاء القبض على دينيس ماتوشي الذي يُعد أحد أخطر زعماء العصابة التي تعمل في 3 مجموعات مترابطة لتهريب المخدرات بين أمريكا الجنوبية وأوروبا عبر الموانئ البحرية، مشيرة إلى أن العصابة التي لديها أكثر من زعيم لتضليل الجهات الأمنية وضمان استمرارية عملها، تمت ملاحقتها ومتابعتها وجمع المعلومات عنها من قبل فريقي عمل من مكافحة المخدرات في شرطة مدينة فلورنس، وإدارة فرق التدخل السريع منذ عام 2015.

ومن جانبه، أكد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن إلقاء القبض على زعيم عصابة " Kompania bello" جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بناءً على المعلومات المتبادلة مع السلطات الإيطالية وبعد صدور النشرة الحمراء بتوقيفه.

من جهته أوضح العقيد سعيد القمزي مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن دينيس ماتوشي مطلوب للسلطات الإيطالية لترؤسه عصابة إجرامية منظمة لترويج المخدرات، وتمكنه برفقة زعماء العصابة الآخرين من جلب وتهريب ونقل مئات الأطنان من المخدرات إلى أوروبا عبر الموانئ البحرية وبيعها للمتعاطين، مشيرا إلى أن السلطات الإيطالية تابعت هذه العصابة التي كانت تعمل بشكل مشترك في 3 مجموعات أطلقت عليها اسم ( مينيا، وجيمي، وريتي) وكل مجموعة لها أكثر من زعيم وتحمل شعارات ورموز خاصة بها.

ولفت إلى أن زعماء العصابة كانوا يستخدمون برامج حديثة في التواصل فيما بينهم خلال نقل وتهريب السموم المخدرة، ويديرون جريمتهم المُنظمة بين أمريكا الجنوبية وأوروبا، مبيناً أن الإنتربول حدد ساعة صفر واحدة بين مختلف الدول المشاركة في عملية (los blancos)، وتم الإطاحة بزعمائها في الـ 15 من الشهر الجاري ( يوم الثلاثاء الماضي).

المصدر: البيان