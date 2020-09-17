وفد الحكومة اليمنية يصل إلى سويسرا للمشاركة في مفاوضات مع الحوثيين

وصل الوفد الذي يمثل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى سويسرا، اليوم الخميس، للمشاركة في المفاوضات مع وفد من جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

ومن المقرر أن يناقش طرفا الصراع في اليمن، غدا الجمعة، ملف الأسرى.

وسيبحث الاجتماع إيجاد آليات لإطلاق سراح جميع الأسرى وفق مبدأ الكل مقابل الكل، وسيكون استكمالا لما تم التوصل إليه في العاصمة الأردينة عمان.

وسينعقد الاجتماع تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

المصدر: RT