طرفا الأزمة في اليمن سيتوجهان إلى سويسرا لبحث ملف الإفراج عن الأسرى

أكد متحدث باسم جماعة الحوثي ومصدر بالأمم المتحدة، الثلاثاء، أن وفدين يمثلان طرفي الأزمة في اليمن سيجتمعان الخميس في سويسرا لبحث اتفاق تدعمه الأمم المتحدة بشأن الإفراج عن الأسرى.

وقال المصدر الأممي، إن "الوفدين، اللذين كانا يلتقيان في الأردن، سيتوجهان غدا الأربعاء إلى سويسرا لإجراء محادثات على مدى أسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".

من جهته، أعلن كبير مفاوضي جماعة "أنصار الله" الحوثيين، محمد عبد السلام، أن "اللجنة المنبثقة عن حركته ستغادر صنعاء على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة".

ويحاول الحوثيون والحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال الدائر منذ سنوات وتخفيف الأزمة الإنسانية في أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية.

المصدر: "رويترز"