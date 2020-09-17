تركيا: توقيع اتفاق مع مصر يتطلب تحسين العلاقات بيننا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه لا توجد محادثات حاليا بين بلاده ومصر، ولكن تجري مباحثات فقط على مستوى الاستخبارات.

ولفت الوزير في تصريحاته على قناة "سي إن إن ترك" المحلية، إلى أن "مصر لم تنتهك في أي وقت الجرف القاري لتركيا في اتفاقيتها التي أبرمتها مع اليونان وقبرص الرومية بخصوص مناطق الصلاحية البحرية".

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وأضاف قائلا: "لقد احترمت مصر حقوقنا في هذا الصدد، ومن ثم لا أريد أن أبخسها حقها بدعوى أن العلاقات السياسية بيننا ليست جيدة للغاية، وبالتالي فإن إبرام اتفاق مع مصر بهذا الخصوص يقتضي تحسن تلك العلاقات السياسية".

المصدر: الأناضول