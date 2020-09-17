سيف الإسلام القذافي "يظهر" في أكثر من منطقة بغرب ليبيا

تداولت مواقع ليبية مقاطع فيديو وثقت مشاهد لتعليق صور سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، على جدران مؤسسات ببعض المدن بغرب البلاد.

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وأظهر مقطعا فيديو جديدان صور سيف الإسلام وقد ألصقت على واجهة مستشفى قروي بمدينة الجميل، الواقعة إلى الغرب من العاصمة طرابلس.

وعُلقت صور لسيف الإسلام ولوالده، الراحل معمر القذافي، على جدران إحدى المدارس في مدينة الخمس، الواقعة إلى الشرق من طرابلس.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي قد نشرت مؤخرا مقاطع فيديو مشابهة، ظهرت فيها صور سيف الإسلام وقد علّقها أنصاره على جانب طريق سلايع في العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن أنصار النظام الليبي السابق أسسوا مؤخرا حراكا تحت اسم "رشحناك"، سعوا من خلاله إلى حشد صفوف المناصرين، وتنظيم فعاليات في أرجاء البلاد، تدعو إلى ترشيح سيف الإسلام القذافي لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة.

المصدر: RT