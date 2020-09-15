قطر: لن نطبع مع إسرائيل قبل أن تحل نزاعها مع الفلسطينيين

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجة القطرية، أن بلادها لن تنضم إلى دول الخليج المجاورة في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، حتى يتم حل النزاع مع الفلسطينيين.

وقالت في حديث لوكالة "بلومبيرغ" أمس الاثنين: "لا نعتقد أن التطبيع كان جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضافت: "لا يمكن أن يكون الحل في التطبيع".

وأشارت، إلى أن "جوهر الصراع هو حوّل الظروف القاسية التي يعيشها الفلسطينيون كأشخاص بدون وطن ومعاناتهم تحت وطأة الاحتلال".

وشهد البيت الأبيض مراسم توقيع الإمارات والبحرين على التطبيع مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: "الشرق القطرية"