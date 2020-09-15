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حركة "فتح": السلام يبدأ من فلسطين والحرب تبدأ منها أيضا

أخبار العالم العربي

حركة
Reuters
لعتراض القبة الحديدية لصواريخ من غزة - أرشيف
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أكد مسؤول الإعلام في مفوضيه التعبئة والتنظيم لدى حركة "فتح" منير الجاغوب الثلاثاء، أن "السلام يبدأ من فلسطين والحرب تبدأ منها أيضا".

وكتب الجاغوب على "تويتر": "‏سؤال إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والبحرين والإمارات! هل توقيع اتفاقية التطبيع في البيت الأبيض الآن منع هذه الصواريخ الخروج الليلة من غزة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي؟".

وأفادت مراسلتنا، بأن ما لا يقل عن 8 أشخاص أصيبوا بجروح، جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة أشدود بجنوب إسرائيل، تزامنا مع مراسم توقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين.

ودوت صفارات الإنذار في مدينتي أشدود وعسقلان بجنوب إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء، حيث هرع عشرات الآلاف من السكان إلى الملاجئ.

وشهد البيت الأبيض في الولايات المتحدة اليوم، توقيع اتفاقيتي تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين وإسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: RT

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