حركة "فتح": السلام يبدأ من فلسطين والحرب تبدأ منها أيضا

أكد مسؤول الإعلام في مفوضيه التعبئة والتنظيم لدى حركة "فتح" منير الجاغوب الثلاثاء، أن "السلام يبدأ من فلسطين والحرب تبدأ منها أيضا".

وكتب الجاغوب على "تويتر": "‏سؤال إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والبحرين والإمارات! هل توقيع اتفاقية التطبيع في البيت الأبيض الآن منع هذه الصواريخ الخروج الليلة من غزة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي؟".

سؤال !؟ الى الولايات المتحدة الامريكية و اسرائيل و البحرين والامارات هل توقيع اتفاقية التطبيع في البيت الابيض الان منع هذه الصواريخ الخروج الليلة من غزة الى دولة الاحتلال الاسرائيلي

السلام يبدأ من فلسطين والحرب تبدأ من فلسطين pic.twitter.com/YOvQYjmkAH — 🇵🇸🇵🇸منير الجاغوب 🇵🇸🇵🇸 (@MonirAljaghoub) September 15, 2020

وأفادت مراسلتنا، بأن ما لا يقل عن 8 أشخاص أصيبوا بجروح، جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة أشدود بجنوب إسرائيل، تزامنا مع مراسم توقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين.

ودوت صفارات الإنذار في مدينتي أشدود وعسقلان بجنوب إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء، حيث هرع عشرات الآلاف من السكان إلى الملاجئ.

وشهد البيت الأبيض في الولايات المتحدة اليوم، توقيع اتفاقيتي تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين وإسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: RT