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إصابات جراء سقوط صواريخ على جنوب إسرائيل تزامنا مع توقيع اتفاق التطبيع

أخبار العالم العربي

إصابات جراء سقوط صواريخ على جنوب إسرائيل تزامنا مع توقيع اتفاق التطبيع
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أفادت مراسلتنا بأن ما لا يقل عن 8 أشخاص أصيبوا بجروح جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة أشدود بجنوب إسرائيل، تزامنا مع مراسم توقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين.

ودوت صفارات الإنذار في مدينتي أسدود وعسقلان بجنوب إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، حيث هرع عشرات الآلاف من السكان إلى الملاجئ.

وأفادت التقارير الإعلامية بأنه تم استخدام منظومة "القبة الحديدة" لاعتراض الصواريخ من غزة، بينما لم يؤكد الجيش الإسرائيلي هذه المعلومات رسميا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه في واشنطن مراسم التوقيع على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين بوساطة الولايات المتحدة.

المصدر: RT+وكالات

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