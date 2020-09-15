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ترامب: السعودية ستنضم لاتفاق السلام في الوقت المناسب

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ترامب: السعودية ستنضم لاتفاق السلام في الوقت المناسب
Reuters Jonathan Ernst
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أرشيف
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن "السعودية ستنضم للاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي-البحريني في الوقت المناسب".

وقال ترامب: "أجريت مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأنهما منفتحان على السلام وسينضمان إليه".

واستضاف الرئيس الأمريكي ترامب، اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض بواشنطن وفود كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض، حيث شهد توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدان الثلاث مع بعضها، والتي أعلنت دبي والمنامة تباعا، توصلهما إلى اتفاق للسلام مع تل أبيب برعاية أمريكية.

 المصدر: "وكالات"

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