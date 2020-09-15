ترامب: السعودية ستنضم لاتفاق السلام في الوقت المناسب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن "السعودية ستنضم للاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي-البحريني في الوقت المناسب".

وقال ترامب: "أجريت مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأنهما منفتحان على السلام وسينضمان إليه".

Today's historic signing proves that the nations of the Middle East are breaking free from the failed approaches of the past. pic.twitter.com/tlVIMPDtv4 — The White House (@WhiteHouse) September 15, 2020

واستضاف الرئيس الأمريكي ترامب، اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض بواشنطن وفود كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض، حيث شهد توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدان الثلاث مع بعضها، والتي أعلنت دبي والمنامة تباعا، توصلهما إلى اتفاق للسلام مع تل أبيب برعاية أمريكية.

المصدر: "وكالات"