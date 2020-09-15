مصر.. زيارة مفاجئة تطيح بـ49 مسؤولا في موقع حكومي

قرر محافظ الشرقية في مصر ممدوح غراب، إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء زيارة مفاجئة قام بها صباح اليوم.

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ووجه المحافظ "إنذارا شديد اللهجة لرئيس الوحدة المحلية للإهمال والتقصير في العمل ولعدم تواجد العاملين في مواعيد العمل الرسمية مما دفع المواطنين للانتظار أمام مقر الوحدة للتقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء".

وقام المحافظ بالتواصل مع المواطنين واصطحابهم إلى داخل الوحدة المحلية لمساعدتهم في الحصول على خدماتهم والتقدم بطلبات التصالح.

وشدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والقروية "ضرورة المتابعة المستمرة لمواعيد الحضور والانصراف والتأكد من انتظام سير العمل والتيسير على المواطنين عند التقدم بأوراقهم للجان التصالح في مخالفات البناء".

وأصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية "بفتح جميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والوحدات المحلية في تمام الساعة الثامنة صباحا أمام المواطنين لاستقبال الطلبات المقدمة للتصالح في مخالفات البناء".

المصدر: صدى البلد