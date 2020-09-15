 
مباشر

الحكومة السورية: مطار دمشق في الخدمة مطلع الشهر القادم

أخبار العالم العربي

الحكومة السورية: مطار دمشق في الخدمة مطلع الشهر القادم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oqqt

أقرت الحكومة السورية إعادة تشغيل حركة الطيران عبر مطار دمشق الدولي أمام المسافرين في الأول من الشهر القادم

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في الجلسة الأسبوعية اليوم إن ذلك سيكون وفق الشروط والمعايير التي تضمن السلامة العامة.

وكانت وزارة النقل السورية أعلنت قبل نحو شهر أن مطار دمشق سيعود إلى العمل جزئيا، وأن الرحلات فيه ستقتصر على "إجلاء الرعايا السوريين من الخارج".

وسبق لوزير الصحة السابق نزار يازجي، أن أعلن عن وجود دراسة لفتح مطار دمشق الدولي، وأشار إلى أن المطار سيزود بمتطلبات مواجهة فيروس كورونا.

وبدأت الحكومة السورية بإجراءات تقييد السفر منذ آذار الماضي ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا عندما قررت تعليق السفر والرحلات مع دول الجوار وخاصة الدول التي أعلنت حالة تفش للوباء فيها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا