مسؤول أمريكي: من المتوقع أن ترسل سلطنة عمان ممثلين لحضور مراسم توقيع اتفاقات السلام

توقع مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن ترسل سلطنة عمان ممثلين لحضور مراسم توقيع اتفاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين في البيت الأبيض اليوم، حسبما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وأوضح المسؤول أنه من المتوقع حضور سفير سلطنة عمان في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت تقارير إعلامية أن السلطنة بين 3 دول عربية قد تكون التالية بعد الإمارات والبحرين في توقيع اتفاق تطبيع أو سلام مع إسرائيل في المرحلة المقبلة.

المصدر: "رويترز"