فرنسا تعلق على اتفاق البحرين وإسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن باريس ترحب بالإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وأشار بيان الخارجية إلى أنه "يجب أن تساهم الديناميكية الجديدة التي يتم من خلالها هذا الإعلان في السلام والاستقرار الإقليميين".

وأضافت: "من الضروري أن يصبح تعليق ضم الأراضي الفلسطينية إجراء نهائيا وحاسما، وأن تستأنف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل بهدف إقامة دولتين قابلتين للحياة في إطار القانون الدولي والمعايير المتفق عليها".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا عن "اختراق دبلوماسي" جديد، بالتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل.

المصدر: RT