الحوثي يشن هجوما حادا على السعودية والإمارات

شن زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، عبد الملك الحوثي، هجوما حادا على كل من السعودية والإمارات، متهما إياهما بـ"حمل راية النفاق" واتباع "خط الانحراف والتحريف في الأمة".

وقال الحوثي، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين نقلها موقع "المسيرة نت" التابع للحوثيين: "جزء من معاناة الأمة يعود لوضعها الداخلي، حيث تعاني في واقعها من الظلم وغياب العدل والانحراف والفكري والتشتت والتفرق، وهو أمر غير طبيعي مع انتماء الأمة الإسلامي، لأن الإسلام يبني حياة مميزة وراقية وعظيمة".

وأضاف: "نرى الذين تسلموا زمام الأمور في الأمة الإسلامية يقفون في صف اليهود المعادين لها، وفي صف أعداء رسول الأمة ومقدسات الأمة، وهذا مؤشر على خطر كبير يتهدد الأمة".

وتابع: "النموذج الذي يمثل خط الانحراف والتحريف في الأمة نراه اليوم في النظامين الإماراتي والسعودي... السعودية والإمارات تحملان راية النفاق، والولاء والتبعية لأعداء الأمة، ولعب الدور التخريبي داخلها".

وأردف الحوثي: "من يوجهون الإساءة لرسول الأمة بشكل مستمر هم مرتبطون باليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل... الدور الأساس في العداء لأمتنا تقوم به إسرائيل وأمريكا، ولديهما أعوانهم في الشرق والغرب".

المصدر: "المسيرة نت"