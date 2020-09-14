بعد أكثر من شهر على انفجار مرفأ بيروت.. الكشف عن 6 جثث مجهولة الهوية

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بوجود 6 جثث مجهولة الهوية في أحد مستشفيات البقاع، تم انتشالها بعد أيام قليلة على انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى حياة حوالي 180 شخصا وجرح الآلاف.

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وقالت الوكالة الرسمية اليوم الاثنين، إن "الجثث الست أودعت في مستشفى مشغرة الحكومي في منطقة البقاع الغربي، وكانت قد انتشلت بعد أيام قليلة على تفجير مرفأ بيروت في الرابع من شهر أغسطس الفائت، من دون أن تخضع لفحوص الحمض النووي DNA لتحديد هويتها".

ولفتت الوكالة إلى أنه "مضى على وجود هذه الجثث في برادات المستشفى ما يقارب الشهر تقريبا دون أن يسأل أحد عنها"، مشيرة إلى أنه "من الممكن أن يكون ذووهم على غير علم بوجود جثثهم".

ووقع انفجار ضخم في الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت، وقالت السلطات اللبنانية حينها إنه ناجم عن انفجار كميات كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم المخزنة بظروف سيئة داخل العنبر رقم 12 في ميناء العاصمة.

المصدر: الوطنية للإعلام