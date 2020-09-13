وسائل إعلام: الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني تتقدم باستقالتها لرئيس مجلس النواب - صور
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أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد، بأن حكومة عبد الله الثني قدمت استقالتها لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وأشارت المصادر، إلى أنه "سيتم عرض استقالة الحكومة الليبية المؤقتة على مجلس النواب الليبي للبت فيها".
وأكدت المصادر، أن "حكومة الثني قدمت استقالتها عقب بيان الجيش، الذي أعلن فيه عن تفهم مطالب المتظاهرين اللذين يطالبون بتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم".
ناصر حاتم – الملف الليبي