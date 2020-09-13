الإمارات.. صحة دبي تعدل رسوم فحوص كورونا

أعلنت هيئة الصحة في دبي اليوم الأحد، تعديل رسم خدمة فحص "كوفيد-19 ( PCR)" ليصبح 250 درهما، بدلا من 370 درهما.

وأوضحت الهيئة، أن "إجراء الفحوص لكورونا أو أخذ مسحة الأنف في دبي، يقتصر على المنشآت الصحية المصرح لها بذلك من قبل الهيئة أو سلطة مدينة دبي الطبية، كل حسب نطاق اختصاصه وصلاحياته".

وأشارت، إلى أن "الخطوة تأتي تخفيفا منها عن الأفراد، وحرصا من جانبها على توسيع نطاق الفحوص الطبية الاستباقية التي تواصلها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية في دبي".

المصدر: "وكالات إماراتية"