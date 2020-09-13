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تركيا: أسعفنا طفلة سورية أصيبت برصاص الأمن اليوناني

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تركيا: أسعفنا طفلة سورية أصيبت برصاص الأمن اليوناني
Reuters ALKIS KONSTANTINIDIS
لاجئون سوريون يعبرون الحدود اليونانية من تركيا (صورة أرشيفية)
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قالت قوات الأمن التركية اليوم الأحد إنها أسعفت طفلة سورية أصيبت برصاص مطاطي في ساقها، أطلق من الجانب اليوناني خلال محاولتها اجتياز الحدود بين البلدين.

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وأفادت وكالة "الأناضول" بأن قوات الأمن التركية علمت بوجود 9 طالبي لجوء سوريين في قضاء مريج بولاية أدرنة شمال غربي البلاد، على الحدود مع اليونان، بينهم الطفلة غازين عبدو (8 سنوات) والمصابة برصاص مطاطي في ساقها.

وأضافت الوكالة أن الأمن التركي أسعف الطفلة المصابة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال الأخ الأكبر لغازين، نزار عبدو (19 عاما) للوكالة إنهم قدموا إلى الحدود اليونانية بهدف العبور إلى أوروبا، وإنه سبق أن جربوا المرور مع عائلتهم عبر الحدود ولم ينجحوا.

وتابع: "لقد تعرضنا للضرب من قبل الجنود اليونانيين على الحدود، وأصيبت أختي في ساقها برصاص مطاطي أطلقوه باتجاهنا، وتعرضنا للإهانة"، مضيفا أن الشرطة التركية ساعدتهم واصطحبتهم إلى المخفر ونقلت أخته إلى المستشفى.

ولم يصدر عن الجانب اليوناني أي تعليق على الحادث.

المصدر: الأناضول

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