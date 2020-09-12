لبنان.. تصاعد دخان من بقايا حريق الخميس في مرفأ بيروت

شوهد عمود من الدخان يتصاعد فوق مرفأ بيروت ليلة السبت، بعد يومين فقط من اندلاع حريق ضخم وتغطيته مناطق شاسعة من العاصمة اللبنانية بسحابة من الدخان والرماد.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني قوله إن الدخان ناجم عن بقايا حريق يوم الخميس الذي عاد للاشتعال يوم السبت.

ولفت المصدر إلى أن رجال الإطفاء الموجودين في الموقع منذ يوم الخميس يقومون بإخماد بقايا الحريق، ولا خطر مباشرا على المدينة.

وقال جورج أبو موسى رئيس الدفاع المدني اللبناني، إنه لا يوجد ما يدعو للقلق من ذلك.

واندلع حريق الخميس بعد أسابيع من الانفجار الضخم الذي دمر المرفأ ومساحة شاسعة من المدينة.

ودفع الحريق بعض السكان، الذين ما زالوا يعانون من صدمة انفجار الشهر الماضي إلى النزوح عن المدينة.

المصدر: "رويترز"