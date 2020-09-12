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الجزائر تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أواخر يونيو

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الجزائر تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أواخر يونيو
AFP RYAD KRAMDI
تدابير احترازية ضد كورونا في مطعم جزائري
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أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم السبت، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة هي الأدنى منذ أواخر يونيو الماضي.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 48007 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 1605، بعد تسجيل 6 حالات وفاة منذ أمس الجمعة.

وحسب البيان فإن 18 ولاية سجلت من إصابة واحدة إلى 9 إصابات، وأن 8 ولايات سجلت أكثر من 10 إصابات أو أكثر خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين أن 22 ولاية لم تسجل أي إصابة جديدة.

المصدر: RT

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