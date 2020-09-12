الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى العراق

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، طائرة مساعدات تحمل 20 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العراق لدعم جهود 20 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن "هذه المساعدات تأتي في إطار الدعم الكبير الذي تقدمه الإمارات للعراق الشقيق وإقليم كردستان العراق في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".

وأضافت: "تحرص دولة الإمارات من خلال هذه المساعدات على المساهمة في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في المجال الرعاية الصحية في العراق لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية + RT