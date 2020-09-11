عبد اللهيان: تطبيع البحرين مع إسرائيل خيانة لفلسطين

اعتبر المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن تطبيع البحرين مع إسرائيل "خيانة كبرى" للقضية الإسلامية والشعب الفلسطيني في تحرير القدس.

وقال: "يجب علی الحكام المتهورين للإمارات والبحرين ألا يمهدوا الطريق للمخططات الصهيونية في المنطقة.. عليهم أن يتأملوا في الأيام العصيبة ويعتبروا من التاريخ".

وأضاف: "حبل النجاة الأمريكية متآكل منذ سنوات".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الاتفاق" على التطبيع بين إسرائيل والبحرين، سيمثل "عهدا جديدا للسلام".

المصدر: RT