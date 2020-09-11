بينهم مسؤول رفيع.. قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري أمام مسجد جنوب الصومال

أفادت وسائل إعلام بسقوط قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري دوى اليوم الجمعة أمام مسجد في مدينة كسمايو جنوب الصومال.

وأكدت تقارير إعلامية محلية أن التفجير أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين على الأقل، فيما تحدثت مصادر أخرى عن 18 جريحا.

وأشارت التقارير إلى وجود مسؤولين محليين بين الجرحى، بمن فيهم رئيس غرفة التجارة في إقليم جوبالاند (وعاصمته كسمايو)، شافي رابي كاهن، الذي أصيب بجروح وصفت بالحرجة.

BREAKING: At least two people killed, five more injured when an #AlShabaab suicide bomber detonated his explosive vest near mosque in #Kismayo town. With the target was chairman of #Jubbaland Chamber of Commerce Shaafi Raabi Kaahin, who was also wounded in the bomb explosion. pic.twitter.com/YgBoOJ3uEU — Mareeg Media (@Mareegonline) September 11, 2020

ولم تتبن أي جهة حتى الآن مسؤولية الهجوم، وسط ترجيحات بوقوف حركة "الشباب" المتطرفة وراءه.

المصدر: وكالات