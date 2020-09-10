العراق.. اعتقال شخص انتحل صفة مستشار رئيس الوزراء

أوقفت الجهات الأمنية العراقية شخصا في بغداد كان ينتحل صفة أمنية رسمية لابتزاز المواطنين وترهيبهم.

وأفاد مصدر مطلع لموقع "عواجل برس" المحلي، باعتقال شخص انتحل صفة مستشار رئيس الوزراء برتبة لواء ركن في بغداد.

وقال المصدر، إنه "بعد المتابعة والرصد والمراقبة لأكثر من 23 يوما من قبل المقدم الركن علي أنهير السرايامر في أحد أفواج الفرقة الخاصة تم القبض على شخص ينتحل شخصية مستشار رئيس الوزراء وبرتبة لواء ركن وفق المادة 160 من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "تم تسليم المتهم للمديرية العامة للاستخبارات لينال جزاءه العادل".

المصدر: "السومرية"