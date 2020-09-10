قطر تستضيف مفاوضات السلام الأفغانية في 12 سبتمبر الجاري

أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الخميس، أن الدوحة ستستضيف مفاوضات السلام الأفغانية، التي ستنطلق السبت المقبل 12 سبتمبر الجاري بين وفدي الحكومة وحركة طالبان.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تعد هذه المفاوضات المباشرة بين مختلف أطياف الشعب الأفغاني خطوة جادة ومهمة نحو إحلال السلام المستدام في أفغانستان وخاصة بعد توقيع الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان على اتفاق إحلال السلام في أفغانستان بداية العام الجاري".

بيان : دولة قطر تعلن عن استضافة مفاوضات السلام الأفغانية ١٢ سبتمبر الجاريhttps://t.co/qvl8MpQoLc#وزارة_الخارجية_قطرpic.twitter.com/ZSHBu8H1jM — وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) September 10, 2020

من جهته، أكد المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية النزاعات، مطلق بن ماجد القحطاني: "لطالما آمنت قطر بالدبلوماسية والحوار البناء والمباشر بين أطراف النزاع، وها هي اليوم تواصل عملها لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "يسعدنا أن نتوجه بالشكر لكافة الأطراف والشركاء الدوليين الذين ساهموا في جعل هذه اللحظة التاريخية حقيقة على أرض الواقع".

وأعلنت حركة "طالبان" السبت الماضي، وصول الفريق المفاوض باسم الجماعة إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في مفاوضات السلام مع الحكومة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم الحركة سهيل شاهين في حديث لوكالة "فرانس برس": "وصل جميع أعضاء فريقنا التفاوضي إلى الدوحة. ستبدأ المحادثات فور حل بعض المسائل التقنية الصغيرة العالقة".

وسبق أن وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في فبراير الماضي في الدوحة، أول اتفاق سلام بعد 18 عاما من الحرب بين الطرفين، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا، وإطلاق حوار أفغاني داخلي في العاصمة القطرية بعد عقد صفقة حول تبادل الأسرى.

المصدر: "الشرق القطرية"